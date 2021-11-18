МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который предоставляет "Газпром нефти" вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на южной части Приобского месторождения. Чистая прибыль "Газпром нефти" за девять месяцев выросла в десять раз

Этот налоговый вычет будет предоставляться, только когда цена нефти выше базовой, его размер составит 833 миллиона рублей в месяц. Вычет будет предоставляться в течение 12 лет до тех пор, пока его накопленная величина не составит 99,96 миллиарда рублей, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

При этом он подчеркивал, что вычет будет предоставляться при условии достижения "Газпром нефтью" бюджетной эффективности, то есть если льгота будет перекрыта за счет дополнительной добычи, дополнительных поступлений НДПИ и экспортной пошлины. В противном случае компания должна будет вернуть полученный вычет.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы начнут действовать через месяц, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ.

Приобское месторождение — крупнейшее месторождение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, "Газпром нефть" разрабатывает его южную часть, "Роснефть" — северную. "Роснефть" уже договорилась о вычете по НДПИ по своей части Приобского месторождения при условии увеличения добычи, инвестсоглашение об этом было подписано с Минфином и Минприроды в феврале 2021 года. Суммарно "Роснефть" может получить вычет в размере не более 460 миллиардов рублей сроком на 10 лет — по 46 миллиардов в год.

Извлекаемые запасы Приобского месторождения по состоянию на 1 января 2019 года составляли 1,2 миллиарда тонн. Ежегодно на месторождении добывается около 25 миллионов тонн нефти, что составляет 4,5% от общероссийской добычи.