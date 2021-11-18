МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding по итогам шести месяцев 2020-2021 финансового года (завершились 30 сентября) снизилась на 33,9% в годовом выражении и составила 7,839 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,3 юаня (0,36 доллара) по сравнению с 3,48 юаня (0,51 доллара) годом ранее. Выручка за период выросла в годовом выражении на 31,6%, до 63,077 миллиарда долларов.

За второй квартал фингода чистая прибыль компании составила 833 миллиона долларов, что в 5 раз ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию за эти три месяца составила 1,31 юаня (0,25 доллара) против 1,31 юаня (0,19 доллара) годом ранее. Общая выручка Alibaba за квартал выросла на 29,4%, до 31,147 миллиарда долларов.

Компания также отмечает, что выручка от розничного бизнеса Alibaba в Китае за второй квартал выросла на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составлял 111,5 тысячи человек.