МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия ищут план по реализации мероприятий союзной программы по рынку связи, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Подписаны (планы, программы — ред.) практически все, кроме одной, по-моему, по рынку связи. Один план остался на российской стороне", — заметил он.

Мишустин заметил, что обсуждал этот вопрос с главой Минцифры Максутом Шадаевым.

"По нашей информации, отправили. Сегодня выясним тогда", — заверил он. "Будем считать тогда, что все планы утверждены", — согласился Головченко.

Россия приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября, сообщил Мишустин, открывая двустороннюю встречу с Головченко.

"На заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября президент Александр Григорьевич Лукашенко и президент Владимир Владимирович Путин утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Задача правительств — и общего Союзного государства, и возглавляемых нами, задача наших правительств обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации", — проинформировал Мишустин.

По его словам, в предстоящий период необходимо сфокусировать усилия на совместной отработке интеграционных документов на основе принятого плана мероприятий по союзным программам и, конечно, придерживаться четко сроков и этапности, которая там прописана по подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных или межгосударственных договоров.

"Здесь правительство Российской Федерации уже наладило работу на этом направлении. Надеюсь, что это устраивает белорусских партнеров", — добавил Мишустин, подчеркнув, что в Минске над этим работают столь же активно.

Говоря о двустороннем российско-белорусском экономическом сотрудничестве, глава кабмина РФ подчеркнул, что в целом оно развивается успешно: взаимный товарооборот растет устойчиво, увеличившись за первые 9 месяцев текущего года почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем взаимной торговли составляет 27,5 млрд долларов.

"По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень", — поделился прогнозом Мишустин.

Глава правительства РФ также отметил успешную реализацию строительства белорусской атомной АЭС и напомнил, что в июне был принят в эксплуатацию первый энергоблок. На данный момент электростанция генерирует почти четверть вырабатываемой Белоруссией электроэнергии.

Он также указал на то, что созданная в рамках этого проекта научная и технологическая база открывает новые возможности для кооперации в других сферах мирного атома.

Мишустин поприветствовал запуск на белорусских фармацевтических площадках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

Он также напомнил о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Белоруссией.

"Наши граждане теперь могут без ограничения летать во все аэропорты, открытые, в том числе и для международных рейсов", — добавил Мишустин, упомянув и об увеличении частоты движения поездов по железной дороге. "Мы стремимся максимально развивать контакты между нашими людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры", — заключил премьер РФ.