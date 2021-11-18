МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подготовит правительству РФ перечень своих предложений, чтобы смягчить введение системы QR-кодов в самолетах и поездах, из-за которого туристическая отрасль может понести финансовые убытки и создать коллапс в аэропортах и вокзалах, рассказал РИА Новости глава комитета Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"В любом случае это будет ощутимый удар в целом по среднему и малому предпринимательству и, в частности, по туристической сфере. Но понимаем, что время непростое, что во главе угла жизнь наших граждан, поэтому, безусловно, QR-коды — это одна из тех мер, которые позволят сократить число заболеваний и смертности. Но важно правильно внести QR-коды", — сказал Тарбаев.

Парламентарий напомнил, что без определения QR-кода невозможно будет приобрести авиа- или железнодорожные билеты. "Здесь нам кажется, что было правильно требовать QR-код непосредственно при посадке, потому что многие люди, которые собираются куда-то лететь отдыхать, покупают билеты заранее — за полгода, за несколько месяцев. И к тому моменту, когда наступит момент оказания этой туристической услуги, возможно, ситуация может поменяться со здоровьем как в одну, так и в другую сторону", — уточнил он.

"Это позволит получить не такой сильный удар для туристических компаний, которые реализуют свой туристический продукт… Мы сейчас сделали небольшое исследование: всего 7% людей готовы вакцинироваться ради покупки билета на транспорт", — сказал глава комитета.

Также Тарбаев добавил, что в среднем проверка QR-кода занимает 20-30 секунд, поэтому в таких больших транспортных узлах, как, например, московские аэропорты, такая пауза на каждом человеке может создать транспортный коллапс. "Тут тоже надо подумать. И прежде чем вводить, учесть мнение всех участников туриндустрии", — пояснил депутат.

"Отдельно стоит проблема с иностранцами, потому что на территории России у них нет возможности, например, если у них уже есть какая-то вакцина или ПЦР, но нет QR-кода, воспользоваться транспортом. Это большая проблема с точки зрения имиджевой привлекательности российской туриндустрии. И в целом с точки зрения перемещения это создает довольно большие сложности", — сказал он.

Тарбаев отметил, что комитет обсуждает этот вопрос. "И мы планируем для правительства перечень предложений, изменений, послаблений при введении QR-кода смягчить как-то. Мы понимаем, что удар миновать невозможно, но минимизировать — в наших силах", — пояснил он.

Правительство РФ внесло 12 ноября в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов — в общественных местах и на транспорте. Один из документов предполагает, что гражданам для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли надо будет предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.