МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Северный завоз продовольствия на Чукотку выполнен в полном объеме, продуктов доставили на 12% больше, чем в 2020 году, сообщает правительство региона. Северный завоз продуктов на Чукотку выполнен на 87%

Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. По данным властей, основной объем социально важных грузов уже отправлен в регионы. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в связи с ситуацией предложил создать законодательство о северном завозе.

"В 2021 году продуктов питания завезено на 12% больше, чем в 2020 году. За время навигации уже выполнено 100 судо-заходов. На Чукотку завезено 16,9 тысячи тонн продуктов питания. При этом план продуктового завоза на восточную Чукотку выполнен на 101,8%. На западную часть округа приходится 100% планового показателя, с учетом 825 тонны продуктов, выгруженных на Зеленом Мысе. Их планируют доставить до пунктов назначения по зимнику", — говорится в сообщении.

Губернатор Чукотки Роман Копин отмечает, что непростой остается ситуация с доставкой непродовольственных грузов. По его словам, сейчас особое внимание на доставку по Северному морскому пути по маршруту Архангельск – Певек – Архангельск. По данным на 18 ноября, 6 судов ожидают ледокольной проводки в Певек.

"На всех судах генеральный груз для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Это строительство Баимского ГОКа, золотоизвлекательная фабрика на месторождении Кекура, ВЛ 110 кВ Певек – Билибино, реконструкция ВПП аэропорта Певек и так далее. Учитывая дефицит судов в 2021 году, грузы по каждому отдельному проекту распределены на разных судах, и реализация этих проектов возможна только при доставке всех грузов", — отметил Копин, чьи слова приводятся в сообщении.

Значительная часть этих грузов – негабарит, и их доставка зимниками невозможна. Поэтому требуется работа атомного ледокола до конца декабря. Власти Чукотки обратились за поддержкой в этом вопросе к Трутневу. В ходе совещания во Владивостоке на этой неделе Трутнев поставил Минтрансу задачу разработать динамическую модель мониторинга грузов по Дальнему Востоку.