МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В российских центрах занятости зарегистрировано менее 810 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе VII Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России". Специалисты назвали ошибку россиян при работе с электронной почтой

Министр оценил ситуацию на рынке труда РФ как стабильную. На 810 тысяч зарегистрированных безработных приходится свыше 1,8 миллиона вакансий на портале "Работа в России", уточнил он.

"По данным Росстата, уровень занятости превысил допандемические показатели", — подчеркнул Котяков. По его словам, программа переобучения по востребованным на рынке труда программам идет с перевыполнением.