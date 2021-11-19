МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил выделение денег для региональных социальных доплат к пенсиям в декабре, сообщает пресс-служба кабмина. Голикова назвала регионы с наиболее напряженной COVID-обстановкой

Отмечается, что был рассмотрен вопрос "О выделении Минтруду РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, и распределении указанных субсидий".

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделят для декабрьских доплат.

Также был рассмотрен вопрос "О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для выплаты пенсий гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней службы". Правительство также приняло проект распоряжения по данному вопросу.