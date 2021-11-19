МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. МИД Литвы после телефонного разговора главы ведомства Габриелюса Лансбергиса с немецким коллегой Хайко Маасом предположил, что ФРГ не намерена снимать санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Власти Австрии рассказали о новых возможных санкциях против Белоруссии

"Министр услышал от Хайко Мааса опровержение появившейся информации о том, что Германия обсуждает возможность исключения из списка санкционированных субъектов ЕС белорусской авиакомпании "Белавиа", — говорится в сообщении на сайте МИД Литвы.

Санкции против авиакомпании "Белавиа" были введены после того, как летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование происшествия.