МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сжигание отходов с рекуперацией энергии по технологии W2E совершенно экологично, а критика этой технологии лишена всяких оснований, считает преподаватель энергетической геополитики в университете ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари.

Энергетическая утилизация отходов (W2E) на мусоросжигательных теплоэлекторостанциях получает все большее распространение в мире в качестве перспективной технологии, позволяющей снизить наносимый окружающей среде ущерб. Директива Европарламента и Совета ЕС от 5 апреля 2006 года об отходах устанавливает законодательную базу для обращения с отходами на территории сообщества.

"Эта критика абсолютно безосновательна и отвергается Европейской комиссией. Существует европейская директива, которая требует сжигания отходов, которые не могут быть восстановлены, повторно использованы или переработаны, при температуре 750°C в течение одной секунды. Это уничтожает все диоксины в парах, выделяемых мусоросжигательной установкой. Другими словами, сжигание отходов с рекуперацией энергии, применяемое на заводах по технологии W2E, совершенно экологично", — сказал РИА Новости Фурфари.

Эксперт пояснил, что использование промышленных инсинераторов безвредно. Более того, оно крайне необходимо для цикла утилизации отходов, а именно последней фракции неперерабатываемых отходов, и они широко использовались повсюду в Европе и мире.

"Россия права, что развивает это в больших масштабах. Все современные инсинераторы сжигают отходы при высокой температуре (750°C) с рекуперацией энергии. Эта технология отлично освоена на протяжении десятилетий и является важным строительным блоком для "зеленой сделки" Европейской комиссии", — подчеркнул эксперт.

Собеседник агентства подверг критике утверждения ряда организаций и защитников окружающей среды, утверждающих что эта технология "грязная" с экологической точки зрения.

"Проблема не в технологии W2E, которая является чистой и экологичной. Проблема заключается в Greenpeace и других крайних экологистах, которые на самом деле считают, что никакая человеческая деятельность не является экологической и что решением может быть только "снижение роста", отрицательный экономический рост. Для них планета была бы намного лучше без людей. Несмотря на их "блестящие идеи", люди и деятельность человека производят отходы", — отметил эксперт.

По его мнению, следует стремиться не к ограничению объема производства и, соответственно отходов, а к их повторному использованию и переработке, что достигается применением ряда эффективных технологий, в том числе W2E, в чем за последние десятилетия был достигнут значительный прогресс.

"Технология W2E играет важную роль в решении вопроса последнего сегмента отходов, наиболее проблемного из-за невозможности вторичного использования. Вывоз этих отходов на свалку — худшее решение: свалки загрязняют запасы воды и загрязняют воздух. Я участвовал в запуске таких технологий в 1994 году в Управлении энергетики Европейской комиссии, и директива по сжиганию и другим технологиям теперь дает правила применения этой технологии. Она широко применяется во всем мире", — заключил эксперт.