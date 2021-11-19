МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Россия и Швейцария договорились в ближайшее время начать переговоры по пересмотру существующего соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в заявлении Федерального департамента финансов (минфин) Швейцарии. Россия и Швейцария продолжат переговоры по налоговому соглашению

В пятницу в Берне состоялась встреча глава Федерального департамента финансов Ули Маурера и министра финансов России Антона Силуанова. Стороны обсудили возможный пересмотр существующего соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как отмечается в заявлении швейцарской стороны, Маурер и Силуанов "договорились начать переговоры как можно скорее".

Министры также подписали протокол об административных льготах для часовой промышленности. Речь идет о внесении изменений в соглашение о взаимном признании официальных клейм на драгоценных металлах в часовой промышленности, заключенном в 2011 году.

Поправка к соглашению была подготовлена Швейцарией и гарантирует, что эти изделия не потребуют дополнительной маркировки при импорте в Российскую Федерацию и, таким образом, получат облегченный доступ на российский рынок.

Силуанов также провел вместе с представителем Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвином Боллингером 21-е заседание Совместной швейцарско-российской экономической комиссии. Стороны высоко оценили сотрудничество в различных секторах и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприятия на соответствующих рынках.