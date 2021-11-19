РФ и Швейцария скоро начнут переговоры по пересмотру соглашения о двойном налогообложении
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Россия и Швейцария договорились в ближайшее время начать переговоры по пересмотру существующего соглашения об избежании двойного налогообложения, говорится в заявлении Федерального департамента финансов (минфин) Швейцарии.
В пятницу в Берне состоялась встреча глава Федерального департамента финансов Ули Маурера и министра финансов России Антона Силуанова. Стороны обсудили возможный пересмотр существующего соглашения об избежании двойного налогообложения.
Как отмечается в заявлении швейцарской стороны, Маурер и Силуанов "договорились начать переговоры как можно скорее".
Министры также подписали протокол об административных льготах для часовой промышленности. Речь идет о внесении изменений в соглашение о взаимном признании официальных клейм на драгоценных металлах в часовой промышленности, заключенном в 2011 году.
Поправка к соглашению была подготовлена Швейцарией и гарантирует, что эти изделия не потребуют дополнительной маркировки при импорте в Российскую Федерацию и, таким образом, получат облегченный доступ на российский рынок.
Силуанов также провел вместе с представителем Государственного секретариата по экономическим вопросам Эрвином Боллингером 21-е заседание Совместной швейцарско-российской экономической комиссии. Стороны высоко оценили сотрудничество в различных секторах и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприятия на соответствующих рынках.
https://1prime.ru/state_regulation/20211119/835277334.html