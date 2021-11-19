МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цифровые профили россиян в случае их согласия и с соблюдением законодательных ограничений можно будет пополнять медицинскими данными, говорится в проекте основных направлений развития финрынка, разработанном ЦБ РФ.

"Для обеспечения возможности цифровизации страховой медицины Банк России окажет содействие в организации передачи государственными и коммерческими медицинскими компаниями медицинских данных в цифровой профиль гражданина в случае его согласия с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, в том числе на хранение и обработку такой информации, а также стандартизации цифровых форматов документов для взаимодействия медицинских и страховых организаций", — сказано в документе.

ЦБ совместно с Минцифры России при участии "Ростелекома" разработал концепцию цифрового профиля гражданина для ускорения получения различных финансовых услуг. В декабре 2019 года был запущен пилотный проект создания и использования инфраструктуры цифрового профиля при предоставлении кредитов, а также заключении страховых договоров на автомобили (ОСАГО и каско).