МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Нижегородская область получит 30 тысяч рабочих мест благодаря прохождению по территории региона трассы М-12, заявил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У всего юга Нижегородской области открываются очень хорошие перспективные возможности с момента, когда сюда придет скоростная дорога Москва-Казань М-12. Она придет к концу 2023 года", — сказал Кириенко.

"Предварительный расчет показывает, что только прохождение этой дороги между Нижним Новгородом и Арзамасом должно дать Нижегородской области больше 30 тысяч рабочих мест и десятки миллиардов инвестиций", — подчеркнул Кириенко.