Трасса М-12 даст Нижегородской области 30 тысяч рабочих мест
Кириенко: трасса М-12 даст Нижегородской области 30 тысяч рабочих мест
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Нижегородская область получит 30 тысяч рабочих мест благодаря прохождению по территории региона трассы М-12, заявил журналистам первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У всего юга Нижегородской области открываются очень хорошие перспективные возможности с момента, когда сюда придет скоростная дорога Москва-Казань М-12. Она придет к концу 2023 года", — сказал Кириенко.
"Предварительный расчет показывает, что только прохождение этой дороги между Нижним Новгородом и Арзамасом должно дать Нижегородской области больше 30 тысяч рабочих мест и десятки миллиардов инвестиций", — подчеркнул Кириенко.