МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей —12 274 рубля, следует из поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Мишустин профинансировал доплаты неработающим пенсионерам

Соответствующая поправка вместе с двумя другими поправками главы государства была поддержана в пятницу комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Вторая поправка уточняет основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Она позволяет распределять зарезервированные бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме до 9,151 миллиарда рублей, предусмотренных по подразделу "Пенсионное обеспечение" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение отдельных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, а также осуществления региональной социальной доплаты к пенсии.

Третья поправка дает возможность правительству РФ оперативно распределять эти средства между регионами. Она устанавливает, что в 2022 году межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на соответствующие цели, распределяются между субъектами РФ в соответствии с нормативными правовыми актами правительства России. Причем на них не будет распространяться требование о необходимости утверждении таких трансфертов законом о бюджете.

На совещании по социальным вопросам в четверг Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

В проекте трехлетнего федерального бюджета, принятого ранее в первом чтении, на будущий год была заложена индексация величины прожиточного минимума на 2,5%, а МРОТ, согласно Конституции России, не может быть меньше прожиточного минимума. В текущем году величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, МРОТ — 12 792 рубля в месяц. Но в конце октября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект из бюджетного пакета об увеличении МРОТ с 2022 года до 13 617 рублей в месяц. Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.