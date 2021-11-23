КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении Украине транша объемом около 700 миллионов долларов, программа МВФ будет продолжена. Нацбанк Украины рассказал об ожиданиях по траншам от МВФ

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны ожидает утверждения МВФ нового транша в размере 700 миллионов долларов в ноябре этого года.

"Благодарен совету директоров Международного валютного фонда за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша объемом около 700 миллионов долларов. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", — написал Зеленский в Twitter.

В нацбанке страны пояснили, что результатом завершения пересмотра "станет получение Украиной очередного транша от Международного валютного фонда в объеме 500 миллионов специальных прав заимствований (далее – СПЗ), что составляет 699 миллионов долларов США".

"Продолжение выполнения программы stand-by позволит Украине получить следующие транши от МВФ общим объемом 1,6 миллиарда СПЗ (более 2 миллиардов долларов США)", — отмечается на сайте центробанка.

Кроме того, как сообщила пресс-служба министерства финансов страны, действие программы сотрудничества "продлено до конца июня 2022 года".

В рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за национальным банком закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности: усиление независимости национального банка; проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%; реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления; уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки; снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе; усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.