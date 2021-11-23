МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в январе-сентябре 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,757 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. "Полюс" за 9 месяцев сократил выпуск золота на 1%

Выручка увеличилась на 5%, до 3,673 миллиарда долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 3%, до 2,624 миллиарда долларов, его рентабельность снизилась до 71% с 73% годом ранее. Капитальные затраты составили 539 миллионов долларов, при этом "Полюс" сохраняет прогноз по этому показателю на 2021 год в размере 1-1,1 миллиарда долларов.

В третьем квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, до 664 миллионов долларов. Выручка увеличилась на 12%, до 1,4 миллиарда долларов в связи с ростом общего объема реализации золота. Показатель EBITDA вырос на 10%, до 986 миллионов долларов также благодаря увеличению объемов реализации золота. Рентабельность EBITDA снизилась до 70% с 72% кварталом ранее.

В третьем квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, до 664 миллионов долларов. Выручка увеличилась на 12%, до 1,4 миллиарда долларов в связи с ростом общего объема реализации золота. Показатель EBITDA вырос на 10%, до 986 миллионов долларов также благодаря увеличению объемов реализации золота. Рентабельность EBITDA снизилась до 70% с 72% кварталом ранее. Капзатраты увеличились на 30,2%, до 233 миллионов долларов. TCC выросли на 9%, до 427 долларов на унцию.

"Увеличение ТСС прежде всего связано с сезонным ростом добычи на россыпных месторождениях с более высокими издержками, а также с продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива. Дополнительное давление на показатель ТСС оказало уменьшение эффекта от реализации попутного продукта… и повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского (с 2,4% до 6%) после прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта", — пояснили в компании. AISC увеличились на 4%, до 697 долларов на унцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В январе-сентябре 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 1% — до 12,033 миллиона унций.