БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предлагает создать "черный" список и внести в него все транспортные компании, которые участвуют в доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС. Польша допустила закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

Выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге она отметила, что есть специализированные агентства путешествий, которые предлагают мигрантам полный пакет: визы, перелет, гостиницу и даже такси и автобусы прямо до границы.

"Этих мигрантов обманывают, мы должны бороться с этим. Поэтому мы предлагаем создать черный список на базе международного законодательства по организации незаконной миграции. Это решение должно быть согласовано парламентом", — сказала она.

Также, по ее словам, ЕС координирует свои санкции в отношении Белоруссии с США, Канадой и Великобританией.