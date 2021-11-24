МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пиковые показатели увольнений по собственному желанию в России зафиксированы во втором и третьем квартале этого года, рекордное снижение показали увольнения по сокращению штата, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Более половины россиян готовы доверить свои найм и увольнение роботам

"Летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию (личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочее) среди самых распространенных причин смены работы", — говорится в исследовании.

Лидерами по увольнению с этой причины осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64% в каждой профобласти). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%).

Согласно исследованию, доля увольнений по собственному желанию составила 61% во втором квартале года и 59% — в третьем, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. За год доля этой причины увольнений выросла на 13 процентных пункта – минимальное значение за последние пять лет было зафиксировано в третьем квартале 2020 года — 46%.

Причиной, показавшей рекордное снижение, стало увольнение по сокращению штатов. Во втором и третьем квартале 2020 года на нее приходилось каждое пятое (20%) увольнение в России, а по итогам третьего квартала 2021 года они составляют всего 7%. Это минимальное значение за все время наблюдений, начиная с 2015 года, отмечается в исследовании.

Чаще всего осенью этого года сталкиваются с увольнениями по сокращению штата работники банков (17%), сферы безопасности (14%), инсталляции и сервиса (13%), закупок (13%), реже других — работники науки и образования (5%), медицины и фармацевтики (4%), а также студенты и молодые специалисты (3%).

Число увольнений в связи с реорганизацией компании также снизилось за год – с 8% в третьем квартале 2020 года до 6% осенью 2021 года. В исследовании отмечается, что по этой причине приходится покидать работу каждому пятому (20%) топ-менеджеру. Также в связи с реорганизацией увольняется каждый десятый (10%) работник в сферах добычи сырья, безопасности и закупок.

Доля увольнений за нарушение трудовой дисциплины снижалось в течение года – в первом полугодии 2020 на них приходилось 1% случаев, начиная с третьего квартала по настоящее время – доля находится на уровне 0,4%. Такой же стабильно низкой остается доля увольнений за невыполнение плана, рабочих задач – за год она не изменилась и находится на уровне 0,6%.

Анализ составлен на основе ежеквартальных опросов настроений работников на рынке труда, в которых принимают участие не менее 20 тысяч респондентов.