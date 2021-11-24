МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold в январе-сентябре 2021 года произвела 764,5 тысячи унций аффинированного золота — на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Цены на золото растут в среду утром

Как пояснили в компании, динамика показателя соответствует планам горных работ, и ожидаемое снижение производства на рудниках Гросс, Taparko и Суздаль было компенсировано ростом производства на рудниках Bissa-Bouly, Таборный и Ирокинда.

Средняя цена реализации золота увеличилась на 3% и составила 1791 доллар за унцию.

Nordgold имеет девять действующих рудников (четыре в России, три в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. В 2020 году производство в России и за рубежом составило 1045,6 тысячи унций (32,5 тонны) золота.