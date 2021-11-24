МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ / Dow Jones. Американские потребители, по всей видимости, увеличили расходы в октябре, что способствовало восстановлению экономики наряду с ростом инвестиций компаний и укреплением рынка труда. В МИД России раскритиковали энергетическую политику США

По прогнозу опрошенных Wall Street Journal экономистов, в октябре по сравнению с сентябрем расходы потребителей выросли на 1,0%. Министерство торговли опубликует официальные данные по доходам и расходам в 15.00 по Гринвичу. Данные будут включать индекс цен расходов на личное потребление – ключевой индикатор инфляции.

Кроме того, в 13.30 по Гринвичу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, отражающие динамику инвестиций компаний, и по первичным заявкам на пособие по безработице. В этом году инвестиции сильно растут, так как компании тратятся на технологии на фоне дефицита трудовых ресурсов. Число заявок на пособие постепенно сокращается в результате роста спроса на рынке труда.

Несмотря на продолжающуюся пандемию и ускорение инфляции, потребители тратят все больше. Американцы могут это себе позволить благодаря существенному повышению зарплат и нескольким выплатам по программам государственного стимулирования. Повышенные уровни расходов предполагают, что предпраздничные распродажи сильно вырастут и окажут поддержку экономике в целом.

"Потребитель остается сильным драйвером, — сказал глава исследовательской компании Cardify.ai Деррик Фанг. – Мы ожидаем, что праздничный период будет очень успешным".

Некоторые особенно сильно пострадавшие от пандемии сектора начинают восстанавливаться. Например, после отмены запрета на въезд для европейцев растет въездной туризм, отметили экономисты Jefferies. По их словам, расходы туристов поддержат розничные продажи в США.

Расходы на товары значительно превышают предкризисные уровни, но расходы на услуги пока меньше, чем в феврале 2020 года.

Сочетание сильного спроса с проблемами в цепях поставок, ростом цен и разбалансированностью рынка труда создает необычную для праздничного сезона ситуацию, в которой рекордные объемы продаж могут сопровождаться дефицитом и долгим ожиданием поставки товаров. По словам экономистов, инфляция также может оказать негативное воздействие на спрос потребителей с небольшими доходами, которые могут отложить покупки из-за роста цен.

Пандемия продолжает оказывать негативное влияние на экономику и создает риски для ее перспектив. В ноябре число случаев заражения увеличилось, и некоторые эксперты здравоохранения предупреждают о вероятности дальнейшего роста заболеваемости зимой.

Сбережения в США снизились от наблюдавшихся ранее во время пандемии высоких уровней и приблизились к уровням 2019 года. В годовом исчислении в сентябре накопления американцев составляли 1,336 трлн долларов против 5,764 трлн долларов в марте, когда очередные стимулирующие выплаты начали поступать на счета.

— Автор Sarah Chaney Cambon, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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