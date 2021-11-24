МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.

"Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники от лица сотрудников Службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении страховых накоплений и требованием оформления возврата вручную через специальную форму", — говорится сообщении.

Уточняется, что ведомство в соответствии с законодательством РФ не наделено полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

"Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию", — добавляется в сообщении.

Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.