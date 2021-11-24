МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор из-за неблагополучной ситуации с птичьим гриппом вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Норвегии и трех областей Италии, говорится в сообщении ведомства.

"Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории коммуны Клепп в губернии Ругаланн Норвегии и областей Венеция, Лацио и Ломбардия Италии зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц", — говорится в сообщении.

"В связи с зарегистрированными вспышками Россельхознадзор с 24 ноября временно запрещает поставки в Россию товаров птицеводства со всей территории Норвегии и трех выше обозначенных регионов Италии", — указывает ведомство.

Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ).

Кроме того, запрещены к поставкам корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а транзит по территории России живой птицы ограничен.