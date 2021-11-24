МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Польша не хочет вводить новые санкции в отношении Белоруссии, заявил журналистам польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей.

"Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, мы хотим предотвратить эскалацию", — сказал он.

"Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации", — добавил он.

При этом польский премьер заявил, что "рад тому, что наши предыдущие акции, например в отношении авиакомпаний, привели к тому, что уже уменьшилось напряжение на этом направлении, что нет нового прибытия нелегальных мигрантов".

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.