МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в октябре выросли на 0,4% после снижения на 1% в сентябре, в годовом выражении рост составил 27,5%, сообщает Росстат.

"В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2020 года – 124,1%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в октябре в месячном выражении выросли на 1,4%, в обрабатывающих производствах – на 0,2%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены остались на прежнем уровне.

В октябре по сравнению с сентябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на янтарь – на 26,9%, природные алмазы (кроме технических) – на 17,2%, коксующийся уголь – на 12,4%, газовый нестабильный конденсат – на 11,3%.

При этом цены на железорудный концентрат снизились на 24,4%, железорудный доменный агломерат – на 23,7%, никелевые концентраты – на 19,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки – на 18,2%, серебряные концентраты – на 15,7%, железную руду товарную необогащенную – на 15%, железорудные окатыши (окисленные) – на 12,3%.

В обрабатывающих производствах стали выше цены на кокс и отдельные виды нефтепродуктов: кокс и полукокс из каменного угля – на 28,7%, тяжелые прочие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 14,9%, топочный мазут – на 13,7%, арктическое дизтопливо – на 9,3%.

В производстве текстильных изделий выросли цены на трикотажные или вязаные прочие полотна – на 13,3%, кордные ткани из высокопрочной нейлоновой пряжи или прочей полиамидной, полиэфирной или вискозной пряжи – на 13%, искусственный вязаный мех – на 11,6%.

Кроме того, на протяжении трех месяцев наблюдается снижение цен в металлургии. В октябре цены на листовой холоднокатаный прокат из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм, стали ниже на 19,9%, на прочие трубы с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – на 18,5%, на листовой горячекатаный стальной прокат без дополнительной обработки – на 17%, на стальные электросварные трубы – на 15,5%, на незамкнутые профили холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей – на 13,8%, на феррованадий – на 12,3%, на сварные прочие трубы круглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные – на 11%.