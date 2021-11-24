МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре 2021 года выросло на 13,1% в годовом выражении, составив 1,1 миллиона штук, следует из сообщения Росстата. Рост промышленного производства в России существенно ускорился

При этом в октябре их было выпущено 104 тысячи. Это на 29,5% меньше, чем в октябре 2020 года и на 2%, чем в сентябре текущего года, уточняется в пресс-релизе ведомства.

Производство грузовиков в январе-октябре выросло на 35,7%, до 148 тысяч штук. В октябре этот показатель составил 18,2 тысяч штук, увеличившись на 7,9% в годовом выражении и на 3,2% к сентябрю 2021 года.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн за 10 месяцев вырос на 7,6% — до 17,4 тысяч штук. В октябре было произведено 2,1 тысяч машин, что на 10% больше, чем в октябре 2020 года, но на 8,9% меньше результатов прошлого месяца.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за 10 месяцев вырос на 5,5% — до 11,3 тысяч. В октябре же было произведено 1,5 тысяч штук — на 4% меньше, чем в октябре 2020 года, однако на 5,7% больше к сентябрю этого года.

Производство двигателей внутреннего сгорания в январе-октябре увеличилось на 11%, до 262 тысяч штук. "Двигателей внутреннего сгорания произведено 25,4 тыс. шт., что на 19,0% меньше, чем в октябре 2020 года и на 2,6% больше, чем в сентябре 2021 года", — привели в Росстате данные за октябрь.