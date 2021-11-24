МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" из ежегодного оборонного бюджета страны, пишет в среду издание Foreign Policy.

Согласно публикации, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам, призывая их отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции против участвующих в проекте компаний.

В частности, пишет издание, таким образом действующая администрация пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".