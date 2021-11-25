ЛОНДОН, 25 ноя — ПРАЙМ. Иран серьезным образом подрывает возможность МАГАТЭ наблюдать за его ядерной программой, говорится в совместном Великобритании, Франции и Германии. Иран построит первую в стране угольную теплоэлектростанцию

"Вместе с расширением ядерной активности Иран значительно сократил крайне важное сотрудничество с МАГАТЭ и серьезно подорвал возможность агентства наблюдать за иранской программой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже девять месяцев как Иран приостановил все меры контроля в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Великобритания, Франция и Германия призвали Иран немедленно восстановить доступ для МАГАТЭ к объекту в Карадже.

"Несмотря на понимание, достигнутое с Ираном во время переговоров в сентябре, Иран продолжает отказывать МАГАТЭ в доступе к объекту TESA в Карадже. Тот факт, что Иран не выполнил полностью достигнутую договоренность, вызывает крайнюю озабоченность, и ставит под сомнение готовность Ирана действовать добросовестно… Мы призываем Иран срочно восстановить для МАГАТЭ доступ к объекту в Карадже", — говорится в заявлении.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран, не добившись согласия на доступ инспекторов на объект, где "создается оборудование для иранской ядерной программы". Согласно источникам, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. Гросси отказался.

Ранее Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также отметил, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы. После Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года гендиректор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.

Великобритания, Франция и Германия также заявили, что возвращаются к переговорам в Вене по ядерной программе Ирана.

"Мы, как E3, готовы, вернемся к переговорам в Вене, основываясь на принципах добросовестности, чтобы восстановить работу на той стадии, когда мы вышли из переговоров в июне", — говорится в заявлении.

Следующий раунд переговоров по иранской ядерной сделке в Вене намечен на 29 ноября.

По оценке "евротройки", накопленных Ираном запасов ядерного топлива достаточно для того, чтобы при дальнейшем обогащении хватило на производство более одного атомного боеприпаса.

"Общие запасы Ирана на сегодняшний день содержат достаточно расщепляющегося вещества, чтобы после обогащения его можно было использовать для производства более одного атомного боеприпаса, а накопление обогащенного до 20% и до 60% урана еще больше сокращает время, которое понадобится Ирану, чтобы получить свое первое ядерное оружие", — говорится в заявлении.

Страны "евротройки" выразили глубокую озабоченность тем, что Иран на протяжении более двух лет продолжает постоянно и необратимо повышать свой ядерный потенциал и тем самым подвергать международное сообщество значительному риску.

"У Ирана нет оправданного основания для обогащения урана до 20% и до 60% в гражданских целях, а производство высокообогащенного урана беспрецедентно для государства без программы по созданию оружия", — говорится в заявлении.

Ранее МАГАТЭ в квартальном отчете сообщило, что Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, до 17,7 килограмма (по сравнению с 10 килограммами в сентябре), а запасы обогащенного до 20% урана составляют 113,4 килограмма (по сравнению с 84,3 в сентябре).

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.