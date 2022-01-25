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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220125/835880233.html
В Кремле рассказали об увеличении кредитной линии Ирану
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контакты РФ и Ирана по итогам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжены... ПРАЙМ, 25.01.2022
экономика, новости, дмитрий песков, иран, кредитная линия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контакты РФ и Ирана по итогам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжены.
Комментарий Пескова касается информации о том, что между Москвой и Тегераном была достигнута предварительная договоренность об увеличении кредитной линии республике.
Пресс-секретарь отметил, что о субстантивных итогах этих контактов Кремль будет своевременно информировать.
На прошлой неделе президент Ирана Ибрахим Раиси пребывал в Москве с официальным визитом.