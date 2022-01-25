МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что контакты РФ и Ирана по итогам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжены. В Кремле допустили участие Путина в форуме "Деловой России"

Комментарий Пескова касается информации о том, что между Москвой и Тегераном была достигнута предварительная договоренность об увеличении кредитной линии республике.

Пресс-секретарь отметил, что о субстантивных итогах этих контактов Кремль будет своевременно информировать.

На прошлой неделе президент Ирана Ибрахим Раиси пребывал в Москве с официальным визитом.