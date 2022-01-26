МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Белоруссия усилила таможенный контроль на границе в связи с введением продовольственного эмбарго, с начала года в республику не пропустили 29 грузовиков с запрещенным товаром, сообщили в государственном таможенном комитете. Россия и Белоруссия обсудили экономическое сотрудничество и COVID

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Великобритании, Черногории, Швейцарии.

"Мы усилили контроль документов, которые подтверждают страну происхождения товара. Если есть подозрения, принимаем решения об организации дополнительных досмотровых мероприятий. При выявлении признаков правонарушения проводим проверку, устанавливаем виновных и принимаем решение в соответствии с законодательством", — приводит слова зампредседателя таможенного комитета Белоруссии Эдуарда Даниловича агентство Белта.

По его словам, за незаконное перемещение запрещенных товаров в республику предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Китай с 1 января снизил импортные таможенные пошлины на ряд товаров

"С начала года мы не пропустили на территорию страны 29 грузовиков, которые везли запрещенный товар под видом другого товара. Были составлены соответствующие протоколы. Мы не только работаем по внешней границе в пунктах пропуска, но и мобильными группами контролируем белорусско-российский участок границы, чтобы оттуда не были завезены товары, которые у нас запрещены", — отметил в свою очередь председатель таможенного комитета Владимир Орловский. Его слова также приводит агентство Белта.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено о новых санкциях против Белоруссии. Эти ограничения стали уже пятым санкционным пакетом с президентских выборов. Минск заявил, что принимает ответные меры, среди них – продовольственное эмбарго.