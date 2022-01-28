МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Торговые сети "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" сохраняют нулевые торговые наценки на некоторые виды молока, хлеба и куриного мяса, исполняя предписание Федеральной антимонопольной службы России, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"Речь идет об отдельных позициях таких продуктов питания, как молоко, хлеб и мясо кур", — говорится в сообщении.

К позициям, на которые сохраняется нулевая торговая наценка, относятся отдельные виды мяса кур (тушки кур, цыплят, бройлеров), питьевого пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности, а также хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее 10 дней.

В ФАС напомнили, что в июле 2021 года служба удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ведомства, которое предусматривает "ряд строгих ограничений и требований".

"В том числе, в соответствии с предписанием, АО "Тандер" должно ежеквартально отчитываться о выполнении взятых на себя дополнительных обязательств по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции социально значимых товаров в магазинах "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт", — добавили в ФАС.

"Организация отчиталась о выполнении требований антимонопольного ведомства. ФАС России продолжит контролировать исполнение всех пунктов предписания", — заключили в службе.