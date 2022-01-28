МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Минтруд предлагает создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), сообщили в пресс-службе министерства.

ПФР и ФСС уже в пятницу администрируют ряд выплат, не связанных со страхованием.

"С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки – единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в единый государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Социальный фонд России)", — говорится в сообщении.

Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. Предоставление госуслуг будет проходить по принципу "одного окна", говорится в сообщении Минтруда.

Провести объединение фондов планируется с 1 января 2023 года. Статус создаваемой организации – государственный внебюджетный фонд – будет закреплен и в Бюджетном кодексе, и в Гражданском. Бюджет внебюджетного фонда формируется за счет страховых взносов, вне федерального бюджета и бюджетов субъектов, сообщает пресс-служба.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

Создание Социального фонда позволит повысить доступность услуг для граждан, а также сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, заявили в пресс-службе.

"Минтруд России предложил… создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС… Создание Социального фонда России позволит повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан: все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены", — говорится в сообщении.

При этом создание фонда позволит обеспечить более высокий единый стандарт сервиса на базе единых клиентских служб, а также повысить прозрачность управления внебюджетным фондом через наблюдательный совет.

"Создание Социального фонда России позволит… ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса", — уточняется в сообщении.





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