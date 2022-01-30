ЛОНДОН, 30 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасса сообщила в эфире телеканала Sky News, что власти Британии готовят законопроект, который позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. В Европе рассказали о ходе подготовки антироссийских санкций

Она отметила, что сейчас экономические санкции очень узкие, их можно вводить только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины.

"То, что мы сейчас хотим сделать, – расширить это, так чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, может попасть под санкциями", — пояснила дипломат и добавила, что "российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться".

УДАР ПО ОЛИГАРХАМ

Трасс также сообщила, что не исключена вероятность того, что в рамках ужесточения санкционного режима может быть конфискована собственность российских олигархов в Лондоне. В Вашингтоне назвали главную цель санкций против России

Она пояснила, что не будет сейчас говорить "о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций".

Кроме того, дипломат, отвечая на вопрос о том, что такие санкции могут ударить и по британским инвесторам, заявила, что "демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы".

Ожидается, что документ будет представлен в британском парламенте 31 января.