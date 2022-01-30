ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Vice заявил, что страна уже страдает экономически и ослабевает из-за распространения в обществе паники паники вокруг эскалации. В МИД Британии сообщили о новом санкционном законопроекте для России

Он отметил, что рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить "худший вариант развития событий".

Глава МИД Украины также заявил, что ряд западных союзников из-за "недостатка политической воли" не так активно помогают Украине, как могли бы, при этом он воздержался от того, чтобы назвать конкретные государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом отметив, что ситуация нагнетается. По его словам, "ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут, это не так, нам не нужна эта паника". Он также добавил, что заявления о возможной эскалации ситуации с РФ вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины.