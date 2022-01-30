БЕРЛИН, 30 янв — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер не дал журналистам издания Spiegel прямого ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT в случае обострения ситуации вокруг Украины.

По его словам, Кремлю должно быть ясно, "что ответом на нарушение международного права и эскалацию будут железобетонные последствия".

Линднер добавил, что у него есть экспертное заключение по SWIFT, но при этом он не советует публично обсуждать "отдельные инструменты (политики)".

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз не рассматривают отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но изучают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Администрация США при этом по-прежнему не исключает эту возможность, об этом заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли запущен "Северный поток 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. "Я против дискуссий в стиле "если, то" в подобных конфликтах. Они позволяют визави тактически планировать свои ходы. Мы не заинтересованы в этом", — пояснил министр.

Он при этом отметил, что "Украина может рассчитывать на солидарность Германии", подчеркнув, что в долгосрочной перспективе в отношении Украины и России нужно ориентироваться не на конфликт. "Российский народ с его великой историей имеет свое признанное место в европейском доме, но его руководители должны соблюдать правила распорядка", — добавил Линднер.