МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года зафиксирован в Москве, он составил 0,46%, за 2021 год уровень безработицы сократился в 3 раза, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В Москве проверят соблюдение антиковидных мер в офисах и соцучреждениях

"С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. Также это самый низкий показатель с мая 2020 года",- сообщил Ефимов, чьи слова приводятся на официальном сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Заммэра также отметил, что уровень безработицы в Москве последовательно снижается с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения – 3,03%. Сегодня в столице 33,6 тысячи официально зарегистрированных безработных.

"Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, "зимней" волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя",- заключил заммэра.

Как отмечается в материале, уровень напряженности на рынке квалифицированного труда, который выражается как отношение количества резюме и вакансий, по данным портала HeadHunter, снизился в конце декабря 2021 года на 41% к декабрю 2020 года, а к этому же месяцу 2019 года снижение составило 45%. Количество вакансий в сравнении с декабрем 2020 и 2019 годов выросло на 60 и 76% соответственно. Число резюме сократилось на 4 % и на 2% соответственно.

"С января 2019 года уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке – 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2",- добавил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По данным портала "Работа в России", число принятых на работу за период с апреля 2020 года по декабрь 2021 года сотрудников превысило количество уволенных на 584 тысячи человек. Максимальное превышение принятых над уволенными за все время с начала пандемии зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения – 82,1 тысячи человек, оптовой торговле – 73,1 тысячи человек, строительстве – 66,9 тысячи человек, здравоохранении – 57,7 тысячи человек, розничной торговле – 47,3 тысячи человек. В декабре 2021 года наибольший прирост принятых над уволенными был зафиксирован в финансовой сфере – более 4,6 тысячи человек, добавил Пуртов.