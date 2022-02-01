DailyFX: безработица в еврозоне в декабре снизилась до 7% - лучше прогноза
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре снизилась до 7% с пересмотренного показателя ноября в 7,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 7,1%. Первоначальный показатель ноября оценивался в 7,2%.
При этом в ЕС в декабре безработица опустилась до 6,4% с ноябрьских 6,5%.
В декабре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,2%, а в ЕС — 7,5%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2021 года составило 13,612 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,481 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (2,1%), Польше (2,9%) и Германии (3,2%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13%) и Греции (12,7%).
https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835949601.html