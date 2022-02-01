МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в декабре снизилась до 7% с пересмотренного показателя ноября в 7,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии в январе неожиданно снизилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 7,1%. Первоначальный показатель ноября оценивался в 7,2%.

При этом в ЕС в декабре безработица опустилась до 6,4% с ноябрьских 6,5%.

В декабре 2020 года безработица в еврозоне составляла 8,2%, а в ЕС — 7,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в декабре 2021 года составило 13,612 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,481 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам декабря была зафиксирована в Чехии (2,1%), Польше (2,9%) и Германии (3,2%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (13%) и Греции (12,7%).