По данным Мосбиржи, на 17.25 мск курс доллара падает на 73 копейки - до 76,59 рубля
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник уверенно растет к доллару и к евро, сокращая геополитический дисконт.
Высокие нефтяные котировки и ослабление на форексе доллара к мировым валютам поддерживают курс рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падает на 73 копейки — до 76,59 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 86,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
На российском валютном рынке во вторник преобладал рост курса рубля к доллару. При этом спокойный внешний геополитический фон не мешает российской валюте компенсировать дисконт, образовавшийся в предыдущие недели на фоне санкционных и политических рисков.
Тенденции мировых рынков поддерживает восстановление курса рубля. Так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Впрочем, марка Brent (апрельский фьючерс) вечером дешевеет в рамках коррекции на 0,7% — до 88,6 доллара за баррель.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,3 пункта. Евро растет на 0,3% — до 1,1264 доллара. Теряет доллар и ко многим "развивающимся" валютам.
Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи в понедельник растет четвертую сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы. Минфин даже решил возобновить аукционы по размещению ОФЗ после двух недель паузы из-за волатильности на финансовых рынках, вызванной геополитическим негативом.
В итоге доллар и евро дешевеют к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,75 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
В отсутствие негативных геополитических сигналов курс доллара во вторник опустился ниже 77 рублей, однако говорить о его закреплении на этих уровнях пока сложно – политика еще может преподнести неприятные сюрпризы российскому рынку, опасается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Доллар не смог удержаться в области 76,98–78,05 рубля, пробив ее нижнюю границу, отмечает в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Вероятно, мы еще увидим по меньшей мере хорошее коррекционное снижение доллара, которое началось на прошлой неделе", — полагает он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835953294.html