МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник уверенно растет к доллару и к евро, сокращая геополитический дисконт. Экономист оценил вероятность укрепления рубля в феврале

Высокие нефтяные котировки и ослабление на форексе доллара к мировым валютам поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск падает на 73 копейки — до 76,59 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 86,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

На российском валютном рынке во вторник преобладал рост курса рубля к доллару. При этом спокойный внешний геополитический фон не мешает российской валюте компенсировать дисконт, образовавшийся в предыдущие недели на фоне санкционных и политических рисков.

Тенденции мировых рынков поддерживает восстановление курса рубля. Так, стоимость нефти остается неподалеку от 90 долларов. Впрочем, марка Brent (апрельский фьючерс) вечером дешевеет в рамках коррекции на 0,7% — до 88,6 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,3 пункта. Евро растет на 0,3% — до 1,1264 доллара. Теряет доллар и ко многим "развивающимся" валютам.

Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи в понедельник растет четвертую сессию подряд, отскакивая вверх от многолетних минимумов, что сигнализирует о коррекционном спросе на рублевые активы. Минфин даже решил возобновить аукционы по размещению ОФЗ после двух недель паузы из-за волатильности на финансовых рынках, вызванной геополитическим негативом.

В итоге доллар и евро дешевеют к рублю на 0,7-0,9%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В отсутствие негативных геополитических сигналов курс доллара во вторник опустился ниже 77 рублей, однако говорить о его закреплении на этих уровнях пока сложно – политика еще может преподнести неприятные сюрпризы российскому рынку, опасается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Доллар не смог удержаться в области 76,98–78,05 рубля, пробив ее нижнюю границу, отмечает в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, мы еще увидим по меньшей мере хорошее коррекционное снижение доллара, которое началось на прошлой неделе", — полагает он.