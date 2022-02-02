МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Властям США, возможно, придется пойти на повышение налогов из-за резкого ускорения темпов роста госдолга, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. США удерживают звание крупнейшего в мире экспортера СПГ

Согласно данным американского минфина, госдолг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов. Как заявили опрошенные американскими изданиями эксперты, данная цифра была достигнута на несколько лет раньше, чем предполагали власти страны. Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, что включает 5 триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты, отмечалось в материале газеты New York Times.

"Далеко не весь долг из 30 триллионов долларов внешний и даже публичный. На нерезидентов приходится только 7,7 триллиона долларов. США в отличие от многих стран являются эмитентом главной резервной валюты и при желании могут решать проблемы с обслуживанием долга выпуском нового долга без существенного роста процентов", — прокомментировал Короев.

"И все же столь резкое ускорение темпа роста, которое происходило после кризиса 2008 года, в пандемию, все больше требует проявления бюджетной дисциплины, а возможно, и повышения налогов", — добавил эксперт.