КИЕВ, 2 фев — ПРАЙМ. Интернет-издание "Экономическая правда" опубликовало ответ представителей украинского минфина по вопросу о решении Верховного суда Великобритании по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям. Украина обсуждает с США возможность получения кредитных гарантий

Сообщается, что в министерстве уверены в положительном результате для Украины. Там считают, что Верховный суд или поддержит апелляционный суд в его решении направить дело для рассмотрения судом первой инстанции по полной процедуре в ходе открытых для общественности слушаний, в ходе которых будут исследованы факты противоправных действий России, или же примет решение остановить судебный процесс и откажет в вынесении решения "на пользу оккупанта".

Вместе с тем в минфине считают, что сейчас сложно спрогнозировать дату вынесения судом окончательного решения.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу России со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, но затем допустил по нему дефолт. Из-за этого долга Минфин России уже много лет судится с Украиной. Он подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.