МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления инфляции до 4,4%. Показатель стал рекордным за историю наблюдений Евростата.