МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил в среду, что ходе визита Владимира Путина в Китай 4 февраля будет принят "весьма солидный" пакет двусторонних документов. Стало известно, кто будет сопровождать Путина в Пекине

Он отметил, что документы затрагивают межправительственные, межведомственные и коммерческие отношения.

"Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончанию переговоров", — добавил Ушаков.

По его словам, в папке, которая готовится к визиту, находится более 15 договоров и соглашений и эти документы будут способствовать развитию сотрудничества России и Китая в разных областях.