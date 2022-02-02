В Кремле рассказали о подписании соглашений в ходе визита Путина в Китай
Юрий Ушаков: в ходе визита Путина в Китай планируется принять солидный пакет документов
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил в среду, что ходе визита Владимира Путина в Китай 4 февраля будет принят "весьма солидный" пакет двусторонних документов.
Он отметил, что документы затрагивают межправительственные, межведомственные и коммерческие отношения.
"Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончанию переговоров", — добавил Ушаков.
По его словам, в папке, которая готовится к визиту, находится более 15 договоров и соглашений и эти документы будут способствовать развитию сотрудничества России и Китая в разных областях.