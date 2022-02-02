МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 22 по 28 января замедлилась до 0,19%, с начала года потребительские цены выросли на 1,07%, сообщает Росстат.

"За период с 22 по 28 января 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала января – 101,07%", — говорится в сообщении. На предыдущей неделе Росстатом была зафиксирована инфляция в 0,22%, за период с 11 по 14 января она составляла 0,1%, а с 1 по 10 января — 0,56%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

Цены на бензин увеличились на 0,2%, на дизтопливо — на 0,3%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 3,2%; путевок в санатории — на 0,4%, в дома отдыха и пансионаты — на 0,2%. Одновременно стоимость проживания в гостиницах с одной-тремя звездами, мотелях и хостелах снизилась на 0,1-0,3%.

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,1%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем увеличилась на 0,6%.

Среди строительных материалов цены на обрезные доски снизились на 0,08%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,06%.