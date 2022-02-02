МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. В России замедлился рост цен на ряд популярных овощей

По данным Росстата, инфляция в России в период с 22 по 28 января составила 0,19% против 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,07%.

"За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% год к году (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года)", — указано в сообщении.

В обзоре отмечается, что сдерживающее влияние на цены на отчетной неделе оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18%) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16%). "Вместе с тем цены на продукты питания выросли на 0,31% (0,21% неделей ранее) за счет удорожания как плодоовощной продукции (1,14%), так и других продуктов питания (0,19%)", — добавили в ведомстве.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 28 января составил 10,83% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,28% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 15,47%); непродовольственные товары подорожали на 8,95% в годовом выражении. Цена на услуги (туристические и регулируемые) на 28 января выросли на 13,6% год к году.

Инфляция в годовом выражении в России на текущий момент находится на самых высоких значениях с января 2016 года (тогда она достигла значения в 9,8%). Консенсус-прогноз, составленный РИА Новости на основе опроса аналитиков, предполагает, что рост цен в феврале 2022 года будет оставаться вблизи многолетних максимумов и составит 8,7% в годовом выражении.

Российские власти ждут, что в 2022 году рост цен удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в РФ к концу года до 4-4,5%, Минэкономразвития — до таргета в 4%.