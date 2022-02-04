МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин делает это снова: он привел Вашингтон в бешенство, пишет обозреватель CNN.

У каждого в Вашингтоне есть своя теория о том, что планирует Путин в отношении Украины, однако никто на самом деле этого не знает, отмечает издание.

Одновременно с тем, как жители США по всей стране беспокоятся о показателях высокой инфляции и ежедневных сбоях в связи с коронавирусом, российский президент снова заставил Белый дом рассматривать "скрипучую сверхдержаву, находящуюся в неумолимом упадке" как первостепенный вопрос на повестке в столице Штатов.

Москва у всех на устах в Вашингтоне, практически с тем же накалом, как это было в 2016 году. Тогда, напоминает телеканал, Путин создал политический зеркальный зал в США, искажая реальность.

Для нынешнего американского президента Джо Байдена внешняя политика прошла полный круг: впервые он прибыл в Вашингтон во времена глубокой заморозки холодной войны, а полвека спустя он понимает, что борется с российским коллегой, который никогда не считал противостояние сверхдержав решенным.

И сейчас противостояние двух держав из-за Украины может показаться тайной борьбой воль. Однако Путин, отмечается в статье, держит независимую демократию, которая раньше была частью Советского Союза, в заложниках, тем самым заставляя Байдена согласиться вывести войска НАТО с прежней орбиты Москвы в Восточной Европе.

Члены Конгресса вновь собираются на секретных брифингах со шпионскими агентствами США, пытаясь выяснить, что замышляет Россия, однако в этом современном противостоянии Путин натравил республиканцев на республиканцев. Возник раскол между традиционными ястребами и сторонниками Трампа.