МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 15 февраля включительно составит 93,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 73,3 доллара, кукурузы — 52,7 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 333,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 289,8 доллара, на кукурузу — 260,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 февраля включительно составляет 93,9 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 74,6 доллара, кукурузы — 49,2 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя; они распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.