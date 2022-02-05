АЛМА-АТА, 5 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, сообщила пресс-служба правительства республики. Дави на газ: на что пошли власти Казахстана ради социальной стабилизации

Согласно пресс-релизу, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые продемонстрировали устойчивость во время пандемии.

"По мнению рейтингового агентства, январские события несущественно повлияли на экономику страны. Показатели банковского сектора останутся на стабильном уровне. В целом, в ближайшие два года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов", — отмечается в сообщении пресс-службы правительства страны.