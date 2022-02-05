МИНСК, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о лицензировании вывоза лука, яблок и капусты, вводимые ограничения связаны с необходимостью защитить внутренний рынок и будут действовать три месяца, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли республики. Минск хочет компенсировать потери от санкций экспортом в Россию

"В соответствии с указанным постановлением вывоз лука, капусты белокочанной и яблок вне зависимости от страны происхождения за пределы Республики Беларусь осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что действие постановления не распространяется на вывоз товаров в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи. Документ вступил в силу и будет действовать в течение трех месяцев.

"Мы берем под контроль вывоз продукции растениеводства белорусского происхождения. Почему необходима такая мера? Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, яблоки и лук. Основная задача — защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза. Для этого мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды товаров. Если у нас будут излишки, будем рассматривать в индивидуальном порядке и выдавать разовые лицензии, чтобы субъект хозяйствования мог их вывезти за рубеж", — пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Его слова приводит агентство Белта.