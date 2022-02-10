МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящаяся на акционеров компании, за первый квартал 2021-2022 финансового года, который завершился 31 декабря, составила 106 миллионов евро против убытка в 145 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Societe Generale в России выросла в три раза в 2021 году

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль за отчетный период составила 0,17 евро против убытка в 0,23 евро годом ранее. Объем продаж по итогам квартала увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 9,023 миллиарда евро.

Компания прогнозирует, что в текущем финансовом году чистая прибыль составит 1 миллиард евро.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря 2021 года составляло почти 100,4 тысячи человек.