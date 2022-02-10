МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла в годовом выражении на 20% и составила 1,796 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. ThyssenKrupp отчиталась о чистой прибыли за первый квартал

Базовая прибыль на акцию за отчетный период составила 2,05 евро против 1,72 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 17%, до 16,497 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала увеличился в 1,5 раза в годовом выражении, составив 24,209 миллиарда евро.

Siemens ждет уменьшения проблем, связанных с ограничениями из-за коронавируса в течение 2022 года. Компания ожидает базовую прибыл на акцию (EPS до PPA) на уровне 8,7-9,1 евро по сравнению с 8,32 евро в 2021 финансовом году.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2021 года) составляет 305 тысяч человек.