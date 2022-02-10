МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 31 января по 6 февраля вырос четвертую неделю подряд, поднявшись на 1 пункт — до 90,2 пункта, что стало новым максимумом с начала мая 2020 года. Врач рассказал, когда коронавирус выйдет на плато в России

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средние чеки по большинству товаров набора на прошлой неделе выросли: по перчаткам на 5% — до 172 рублей, по кусковому мылу — на 2% до 102 рублей, по туалетной бумаге — на 3%, до 89 рублей, по гречке — на 2%, до 106 рублей. Снизился он по антисептикам (на 1%, до 208 рублей) и медицинским маскам (на 4%, до 105 рублей), а по лимонам сохранился на прежнем уровне (33 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 1 пункт и составил 90,2 пункта. Индекс вырос четвертую неделю подряд, обновив максимум с начала мая 2020 года — тогда с 27 апреля по 3 мая он составил 99,6 пункта. С тех пор максимальным было значение в ровно 90 пунктов, достигнутое на неделе в конце декабря 2021 года.

Хотя средние чеки преимущественно растут, рост объемов продаж товаров "коронавирусного набора" практически остановился, а по средствам индивидуальной защиты наблюдается даже снижение, отмечают аналитики "Платформы ОФД".