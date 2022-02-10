МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Украина собирается обеспечивать продовольствием один миллиард человек. Об этом сообщил в Facebook министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 миллионов человек, не считая нашего населения. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда населения в мире", — заявил он.

Лещенко добавил, что в 2021 году производство на сельхозпредприятиях страны выросло на 19,2%. Сельское хозяйство дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики — более 10%.